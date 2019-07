Turistka v Prielome Dunajca spadla z bicykla, ošetrili ju záchranári

Cyklistka slovenskej národnosti utrpela mnohopočetné odreniny v oblasti kolien a horných končatín.

Červený Kláštor 6. júla (TASR) – Horskí záchranári slúžiaci na Pieninách v piatok (5. 7.) podvečer pomáhali 67-ročnej cyklistke, ktorá na cyklochodníku v Prielome Dunajca spadla z bicykla. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.



Cyklistka slovenskej národnosti utrpela mnohopočetné odreniny v oblasti kolien a horných končatín. „Záchranári HZS ženu po príchode na mieste ošetrili a následne ju terénnym automobilom transportovali do Červeného Kláštora, odkiaľ už pokračovala v sprievode manžela,“ uvádza HZS.



Slovenská turistka si po páde pri vystupovaní z lanovky zranila ruku



Horskí záchranári z Veľkej Fatry zasahovali v sobotu dopoludnia na Malinom Brde. Zranila sa tam 57-ročná žena.



Ako informovala na svojej webovej stránke Horská záchranná služba (HZS), slovenská turistika utrpela zranenie pri vystupovaní zo sedačkovej lanovky. Pádom si spôsobila zranenie ruky.



„Po ošetrení a zafixovaní končatiny ju záchranári transportovali terénnym vozidlom HZS do nemocnice v Ružomberku na ďalšie ošetrenie,“ informovali horskí záchranári.



V Slovenskom raji utrpeli zranenia 13-ročné dievča aj 43-ročný cyklista



Horskí záchranári zo Slovenského raja v sobotu pomáhali aj turistom z Čiech. Trinásťročné dievča si poranilo koleno, cyklista si po páde spôsobil poranenie prsta na ruke. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.



Mladá turistka dopoludnia utrpela zranenie pri prechádzaní skalnej pasáže v rokline Suchá Belá v oblasti pod Misovými vodopádmi, nebola schopná pokračovať v túre. „Po zafixovaní končatiny bola pacientka transportovaná za pomoci nosidiel do ústia rokliny ku terénnemu vozidlu HZS,“ uvádza HZS s tým, že následne bola prevezená na Podlesok, odkiaľ pokračovala na ďalšie ošetrenie v sprievode príbuzných.



Horskí záchranári boli popoludní požiadaní o pomoc pre 43-ročného cyklistu, ktorý bol v požičovni bicyklov na Podlesku. „Pádom pri zjazde na bicykli z Kláštoriska na Podlesok si spôsobil poranenie prsta hornej končatiny,“ spresnili. Muža záchranári HZS transportovali do nemocnice v Spišskej Novej Vsi.