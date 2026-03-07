Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 7. marec 2026Meniny má Tomáš
< sekcia Regióny

Turistka vo Vrátnej doline si pádom poranila členok

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Turistka sa na zľadovatenom teréne pošmykla a privodila si bolestivé zranenie členka.

Autor TASR
Terchová 7. marca (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v sobotu vo Vrátnej doline 54-ročnej slovenskej turistke, ktorá si počas schádzania po turistickom chodníku od Chaty na Grúni k údolnej stanici lanovky poranila nohu. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

Turistka sa na zľadovatenom teréne pošmykla a privodila si bolestivé zranenie členka. „Horskí záchranári ženu vyšetrili, podali jej medikamentóznu liečbu a poranenú nohu zafixovali. Turistku následne transportovali na nosidlách k Chate na Grúni, kde skupinu čakal ďalší horský záchranár so snežným skútrom,“ priblížila zásah HZS.

Z chaty bola pacientka prevezená pomocou skútra k údolnej stanici lanovky v stredisku Vrátna-Paseky, kde si ju do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť