< sekcia Regióny
Turistku pod Hrebienkom zrazil sánkar, pomáhali jej horskí záchranári
Žena utrpela poranenie dolnej končatiny.
Autor TASR
Vysoké Tatry 29. novembra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v sobotu popoludní 51-ročnej žene, ktorú pri turistike pod Hrebienkom zrazila osoba na sánkach. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Žena utrpela poranenie dolnej končatiny. „Na pomoc jej odišli záchranári z Oblastného strediska Vysoké Tatry. Po príchode na miesto turistku vyšetrili, poranenú končatinu zafixovali a transportovali ju pomocou terénneho vozidla do Starého Smokovca,“ uvádza HZS s tým, že následne bola odovzdaná privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci.
Žena utrpela poranenie dolnej končatiny. „Na pomoc jej odišli záchranári z Oblastného strediska Vysoké Tatry. Po príchode na miesto turistku vyšetrili, poranenú končatinu zafixovali a transportovali ju pomocou terénneho vozidla do Starého Smokovca,“ uvádza HZS s tým, že následne bola odovzdaná privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci.