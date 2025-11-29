Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 29. november 2025Meniny má Vratko
< sekcia Regióny

Turistku pod Hrebienkom zrazil sánkar, pomáhali jej horskí záchranári

.
Na snímke Hrebienok vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR - František Iván

Žena utrpela poranenie dolnej končatiny.

Autor TASR
Vysoké Tatry 29. novembra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v sobotu popoludní 51-ročnej žene, ktorú pri turistike pod Hrebienkom zrazila osoba na sánkach. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Žena utrpela poranenie dolnej končatiny. „Na pomoc jej odišli záchranári z Oblastného strediska Vysoké Tatry. Po príchode na miesto turistku vyšetrili, poranenú končatinu zafixovali a transportovali ju pomocou terénneho vozidla do Starého Smokovca,“ uvádza HZS s tým, že následne bola odovzdaná privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci.
.

Neprehliadnite

MARCINKOVÁ: Pri požiaroch umrelo už päť detí, prioritou NRSR to nie je

KOMENTÁR J. HRABKA: Z Košíc do Bratislavy a späť

HRABKO: Koniec vojny je ešte ďaleko, ale v rokovaniach je vidieť posun

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti