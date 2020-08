Čachtice 2. augusta (TASR) - Čachtice sa môžu v tohtoročnej letnej turistickej sezóne pochváliť novinkou. Turistov na Čachtický hrad po novom vyvezie vláčik, ktorý dostal meno po grófke Alžbete Báthoryovej.



"Napriek tomu, že táto sezóna je úplne iná, neplánovaná a nepripravená, lebo sme boli obmedzení určitými opatreniami, pripravili sme novú atrakciu v podobe turistického vláčika Báthory. Ten jazdí každý deň a vozí nám turistov, takže je to krásny zážitok," povedala pre TASR kastelánka hradu Katarína Orthová.



"Vláčik Báthory Čachtice je robený na podvozku Zetor, zvláda v podstate extrémne stúpania do 16 percent, odvezie 64 ľudí. V zime môže jazdiť s jedným vagónom. Oproti bežným vláčikom má výhodu vo výkone," ozrejmil prevádzkovateľ turistického vláčika Rastislav Šulc.







U návštevníkov má tohtoročná novinka podľa neho veľký úspech, asi percento z nich ho i podľa jeho slov trochu ofrfle, najmä na začiatku okolie. "Ľudia sú radi, zdravia, keď míňame chodcov okolo, mávajú na seba, je to veselá záležitosť. Vyvoláva úsmevy na tvárach ľudí," podotkol. Šulc odhadol, že na Slovensku podobný vláčik, ktorý jazdí na hrady, nie je.



Turistom cestu vláčikom už spestrila i tematická scénka. "Predminulý víkend sme mali rozprávkovú hradnú cestu a vláčik prepadávali zbojníci. Tento víkend sme mali stredoveké dni, mali sme tu rytierov, kováčov. Pre určité obmedzenia, čo sa týka programu, to bolo o dobovej atmosfére. To pripravujeme teraz takmer každý víkend," priblížila Orthová.



Návštevníci si tento víkend mohli pozrieť historické bojové umenie, vypočuť stredovekú hudbu, vyraziť si mincu, či niečo iné ukuť. Svoje umenie predviedli i ďalší remeselníci. Deti si na lúke pod hradom mohli zajazdiť na koňoch, či zahrať si nejakú hru. "V auguste budeme určite pozorovať perzeidy, turistický vláčik nám privezie hostí, plánujeme i strašenie. Každý víkend pre ľudí niečo určite pripravíme, ale nemáme presný harmonogram," prezradila kastelánka.