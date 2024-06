Turistov odvezú do zaujímavých destinácií cyklo i vínobusy

Nitra 30. júna (TASR) - Turisti v Nitre a okolí sa môžu počas leta vydať za zážitkami v špeciálnych autobusoch. Ako informovala Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR), záujemcov odvezú na cyklistické túry aj na výlety za vínom.



Prvý cyklobus vyrazí z nitrianskej autobusovej stanice 6. júla do Bojnej a na Duchonku v Topoľčianskom okrese. Cyklisti si môžu pozrieť archeoskanzen a slovanské hradisko Valy či románsky kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici.



Cyklobus vyrazí aj 28. júla a bude smerovať do Topoľčianok. Tu sa v rovnaký deň bude v areáli Topoľčianskeho zámku konať zážitkový piknik s prvým československým prezidentom T. G. Masarykom. "Návštevníkov čaká prehliadka zámku, zážitková jazda v koči a ďalšie zaujímavosti," uviedla NOCR.



Okrem cyklobusov môžu turisti v lete využiť aj vínobusy, ktoré ich zavezú na degustácie vín. Na ochutnávku do Ivánky pri Nitre a na Malantu vyrazí autobus 12. júla. "Účastníci sa môžu vydať cestou bohatej tradície výroby výborného slovenského vína," doplnila NOCR.