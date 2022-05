Turistov pri Hriňovej napadla medvedica, jedného prevezú do nemocnice

Bratislava 11. mája (TASR) - Turistov pri Hriňovej v stredu napadla medvedica. Jeden z nich je zranený ľahšie, druhý bude s ťažšími zraneniami prevezený do nemocnice.



"Ťažšie zraneného turistu momentálne stabilizujú priamo na mieste a pripravujú ho na prevoz k sanitke. Tá ho odvezie do Hriňovej, odkiaľ bude transportovaný do nemocnice vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou," priblížili hasiči.



Ako informovali, po 18.00 h zaznamenali na linke tiesňového volania žiadosť o pomoc pre dvoch turistov po napadnutí medvedicou. Na miesto boli vyslaní hasiči z Banskej Bystrice, Detvy a Zvolena. Zranených turistov hľadali na dvoch štvorkolkách aj so zdravotníckou posádkou.