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Turistu zasiahol PADAJÚCI kameň, pomáhali mu horskí záchranári
Turistovi prišli na pomoc štyria horskí záchranári, ktorí ho vyšetrili, ošetrili a požiadali o asistenciu posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS).
Autor TASR
Spišská Nová Ves 10. júla (TASR) - Pomoc horských záchranárov potreboval vo štvrtok (9. 7.) popoludní 17-ročný nemecký turista v Slovenskom raji. V Suchej Belej v oblasti Korytového vodopádu ho zasiahol padajúci kameň. Mladík utrpel poranenie hlavy spojené s krvácaním a zlomeninu kľúčnej kosti. Informovala o tom Horská záchranná služba na svojej webovej stránke (HZS).
Turistovi prišli na pomoc štyria horskí záchranári, ktorí ho vyšetrili, ošetrili a požiadali o asistenciu posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS). „Po prílete na miesto bol chlapec odovzdaný lekárovi VZZS na ďalší transport do nemocničného zariadenia,“ doplnila HZS.
Turistovi prišli na pomoc štyria horskí záchranári, ktorí ho vyšetrili, ošetrili a požiadali o asistenciu posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS). „Po prílete na miesto bol chlapec odovzdaný lekárovi VZZS na ďalší transport do nemocničného zariadenia,“ doplnila HZS.