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Turistu zasiahol PADAJÚCI kameň, pomáhali mu horskí záchranári

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Turistovi prišli na pomoc štyria horskí záchranári, ktorí ho vyšetrili, ošetrili a požiadali o asistenciu posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS).

Autor TASR
Spišská Nová Ves 10. júla (TASR) - Pomoc horských záchranárov potreboval vo štvrtok (9. 7.) popoludní 17-ročný nemecký turista v Slovenskom raji. V Suchej Belej v oblasti Korytového vodopádu ho zasiahol padajúci kameň. Mladík utrpel poranenie hlavy spojené s krvácaním a zlomeninu kľúčnej kosti. Informovala o tom Horská záchranná služba na svojej webovej stránke (HZS).

Turistovi prišli na pomoc štyria horskí záchranári, ktorí ho vyšetrili, ošetrili a požiadali o asistenciu posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS). „Po prílete na miesto bol chlapec odovzdaný lekárovi VZZS na ďalší transport do nemocničného zariadenia,“ doplnila HZS.
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