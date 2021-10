Turizmu počas leta v Košickom kraji pomohli hlavne Slováci

Košice 30. októbra (TASR) - Oživenie turistickej mobility sa po dlhej druhej vlne pandémie prejavilo v medziročnom zvýšení počtu domácich návštevníkov Košického kraja, a to najmä počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny. Hoci cudzincov prišlo podstatne menej ako v lete 2020, počet domácich návštevníkov podľa výkonnej riaditeľky Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej sa vyšplhal na rekordné číslo.



Ubytovacie štatistiky Košického kraja za uplynulú letnú turistickú sezónu (jún až august), vykazujú oproti predošlému letu pozitívny trend. Počet návštevníkov celkovo narástol zo 112.798 na 116.850 a počet prenocovaní z 266.500 na 269.479.



"V Košickom kraji výletovalo takmer 100.000 návštevníkov zo Slovenska s 230.000 prenocovaniami. V počte prenocovaní sme sa tento rok skoro vyrovnali historickému roku 2019, keď ich bolo 240.000. Slováci tvorili toto leto až 85 percent z celkového množstva ubytovaných hostí," povedala Vargová Jurková.



Ako povedala, v časoch pred koronakrízou pritom tradične platilo, že až štyria z desiatich návštevníkov kraja pricestovali zo zahraničia. Kým počas leta najsilnejšieho roku 2019 prenocovalo v hoteloch či penziónoch v Košickom kraji viac ako 64.000 zahraničných hostí, toto leto ich prišlo len 18.000.



Počet zahraničných návštevníkov z tradične najsilnejších zdrojových trhov toto leto výrazne poklesol. Česko o 40 percent, Poľsko o 38 percent, Nemecko o 15 percent a Maďarsko o 11 percent. Naopak, výraznejšie vzrástli oproti vlaňajšku Ukrajina o 31 percent, Taliansko o 50 percent či Rumunsko o 244 percent. V prípade týchto zdrojových trhov sa však počet ubytovaných pohybuje rádovo v stovkách, preto aj medziročný percentuálny vývoj pôsobí skokovo.



"Na základe dostupných štatistických ukazovateľov sa na najbližšie obdobie ťažiskovo sústredíme na domáci trh, v ktorom vidíme obrovský potenciál. Myslím si, že spoločnou budúcoročnou métou celého odvetvia v našom kraji na letnú sezónu by teda malo byť prekonanie počtu 100.000 domácich návštevníkov," povedala Vargová Jurková.



"Ukazuje sa, že napriek všetkým problémom, ktoré do odvetvia cestovného ruchu pandémia priniesla, pozdvihla domáci cestovný ruch, a to je skvelá správa. Na jednej strane to je príležitosť pre slovenských cestovateľov objavovať krásne miesta a lokality, na strane druhej zas výzva podnikateľom, ktorí musia hosťom ponúknuť kvalitu služieb, navyše pri dodržaní všetkých platných opatrení," dodal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.