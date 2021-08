Výročie vzniku trate pri Lučenci oslávi jazda historických vlakov

Lučenec 26. augusta (TASR) – Jazdami historických vlakov si v Lučenci v sobotu (28. 8.) pripomenú 125. výročie otvorenia železničnej trate Lučenec – Kalonda. Ako TASR informoval za organizátorov podujatia predseda združenia Veterany.EU Jaroslav Filo, historický motorový vlak cestujúcich odvezie priamo na hodové slávnosti, ktoré sa počas víkendu konajú v Lučenci.



Historický motorový vlak do Kalondy bude vypravený v sobotu (28. 8.) o 8.00 h zo Zvolena, pristúpiť bude možné aj na staniciach Pstruša, Stožok, Detva, Kriváň a Lučenec. Počas prestávky v Lučenci bude na cestujúcich priamo na nástupišti čakať kultúrny program v štýle 30. rokov minulého storočia. Kultúrny program je pre návštevníkov pripravený aj v obci Kalonda. Za zvýhodnené vstupné budú môcť cestujúci navštíviť aj aquapark v Rapovciach.



„Vypravenie mimoriadneho vlaku do Kalondy je ďalšou z možností podpory domáceho cestovného ruchu. Som veľmi rád, že miestna samospráva prijala našu ponuku a pre cestujúcich pripravila zaujímavý sprievodný program. Veríme, že verejnosť táto akcia zaujme a príde osláviť okrúhle výročie tejto železnice, ktorá cez územie Maďarska pokračuje až do Veľkého Krtíša,“ uviedol Filo.



V samotnom Lučenci na cestujúcich čaká v rámci podujatia Lučenecké hodovanie pestrá ponuka programov vrátane regionálnych trhov s produktami od výrobcov z Novohradu, hudobných predstavení či spomienkový akt pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania.



Okrem vlaku zo Zvolena budú do Kalondy počas dňa vypravené aj dva historické vlaky z Lučenca. Cestovný poriadok mimoriadneho vlaku je prispôsobený príchodom a odchodom pravidelných vlakov v Lučenci. Cestovný poriadok a tarifu mimoriadneho vlaku môžu nájsť záujemcovia na stránke www.veterany.eu.