Biela stopa na Skalke sa pre nepriaznivé počasie tento rok neuskutoční

Kremnica 11. marca (TASR) - Bežecké vytrvalostné podujatie Biela stopa na Skalke pri Kremnici sa tento rok vzhľadom na poveternostné podmienky neuskutoční. Informoval o tom organizačný výbor podujatia. V poradí 51. ročník podujatia sa mal konať v náhradnom termíne 16. a 17. marca.



Predsedníčka Telovýchovnej jednoty (TJ) Biela stopa Kremnica Hana Zlatošová pre TASR priblížila, že preteky boli počas svojej histórie zrušené pre nedostatok snehu dvakrát, počas covidového obdobia organizovali tzv. virtuálnu Bielu stopu, keď záujemcovia absolvovali preteky individuálne.



Podľa Zlatošovej sa kedysi podujatie konalo koncom januára, no pretekári avizovali, že nemali dostatočný čas na tréning a prípravu pred pretekmi. Podujatie preto preložili na marec. "Keďže sme súčasťou pretekov Euroloppet, musíme sa vždy prispôsobiť medzinárodnému kalendáru," poznamenala Zlatošová a dodala, že nad zmenou termínu pretekov aktuálne neuvažujú, keďže sa osvedčil.



"Máme dlhodobo odskúšané, že termín je dobrý. Či je termín v januári alebo marci, nikdy to nie je isté," poznamenala Zlatošová s tým, že s nedostatkom snehu a teplým počasím majú tento rok starosti aj iné strediská. Situácia na Skalke je podľa organizátorov aktuálne nepriaznivá. Bežecký štadión Rudolfa Čilíka je už úplne bez snehu a takisto chýba aj na tratiach.



Viliam Michálech z organizačného výboru Bielej stopy uviedol, že na preteky bolo zatiaľ prihlásených približne 300 záujemcov. Zhodnotil, že ide o nízky počet, čo však spôsobilo nepriaznivé daždivé počasie. Veľa pretekárov sa však podľa jeho slov vždy prihlasuje krátko pred pretekmi. Organizátori ponúkajú pretekárom viacero možností, ako zaplatené štartovné využiť. Okrem iného ho môžu darovať na dofinancovanie novozakúpeného ratraku.



Zimná Biela stopa je súčasťou seriálu pretekov Stopathlon, do ktorého patria aj jarné preteky na horských bicykloch Bike&Roll a jesenné preteky v horskom behu Run&Walk. V rámci seriálu sa podľa Zlatošovej vyhodnocujú pretekári, ktorí absolvujú všetky tri preteky. Keďže sa tento rok Biela stopa nekoná, do hodnotia sa bude brať účasť na 52. ročníku Bielej stopy, ktorá by sa mala uskutočniť 1. a 2. marca 2025.