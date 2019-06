Bojnický zámok privíta deti najobľúbenejšími rozprávkami

Aktuálny ročník podujatia Rozprávkový zámok s podtitulom Čarodejník z krajiny Oz sa bude konať v termínoch 12. až 16. júna a 19. až 23. júna.

Bojnice 1. júna (TASR) - Bojnický zámok bude v sobotu patriť predovšetkým deťom. Slovenské národné múzeum (SNM) – Múzeum Bojnice pripravilo pre najmladších návštevníkov spestrenie Zámockého okruhu pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Informovala o tom Petra Gordíková z oddelenia marketingu múzea.



Na prehliadkovej trase Zámockého okruhu Bojnického zámku si návštevníci zaspomínajú na najkrajšie rozprávky uplynulých ročníkov podujatia Rozprávkový zámok. „Do minulosti ich prenesú figuríny oblečené do kostýmov, ktoré počas vybraných podujatí nosili hrdinovia jednotlivých rozprávkových príbehov,“ doplnila Gordíková.



Múzeum bude počas soboty pre verejnosť otvorené od 9.00 do 17.00 h.