Cestovať okolo Domaše sa dá už aj ekologicky

Kvakovce 16. augusta (TASR) – Cestovať okolo vodnej nádrže Domaša sa dá už aj ekologicky. V piatok 13. augusta tu spustili do prevádzky spolu 24 elektrobicyklov a elektroskútrov. Sieť nabíjacích staníc sa má do dvoch týždňov rozšíriť tak, aby sa zdieľané dopravné prostriedky dali nabiť v ktorejkoľvek rekreačnej oblasti, potvrdil pre TASR starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ.



„Obce Bžany, Kvakovce, Malá Domaša, Slovenská Kajňa, Nová Kelča, Holčíkovce, Turany nad Ondavou aj prevádzkovatelia turistickej infraštruktúry si od projektu sľubujú oživenie obmedzeného či neexistujúceho verejného dopravného prepojenia jednotlivých rekreačných oblastí pri priehrade," uviedol s tým, že elektrický bicykel či motorku je možné si zapožičať v dvanástich staniciach a vrátiť do nabíjačky v inej lokalite bez dodatočných poplatkov a nutnosti vrátiť sa na rovnaké miesto.



Nabíjacie stanice sú vybudované v strediskách Tíšava, Dobrá, Eva, Maják, Nová Kelča, Krym, Penzión Goral. Do dvoch týždňov majú pribudnúť aj v stredisku Valkov a v obciach Malá Domaša a Slovenská Kajňa.



Pre zapožičanie jedného z 12 e-skútrov či 12 e-bicyklov je potrebné si stiahnuť aplikáciu Antik SmartWay, zaregistrovať sa, online zaplatiť depozit a minimálny kredit jedno euro. Pri e-motorke je potrebné navyše nahrať do aplikácie foto občianskeho a vodičského preukazu. Voľné vozidlá a nabíjacie stanice sú vždy viditeľné na mape v telefóne.