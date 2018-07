Turizmus: Cesty Trenčianskeho kraja brázdia už druhý rok modré cyklobu

Trenčiansky samosprávny kraj zaviedol túto službu v spolupráci so SAD Trenčín po prvýkrát v roku 2017 v rámci sprístupnenia cykloturistiky profesionálnym i sviatočným cyklistom.

Trenčín 5. júla (TASR) – Už druhú letnú sezónu môžu amatérski i profesionálni cyklisti stretnúť na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) modré autobusy, ktoré za sebou ťahajú cyklovozík s kapacitou 24 bicyklov. Cyklobus svojimi jazdami spája štyri okresy celého kraja, a to prostredníctvom dvoch liniek. TASR informoval Ľubomír Bobák z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK.



Trenčiansky samosprávny kraj zaviedol túto službu v spolupráci so SAD Trenčín po prvýkrát v roku 2017 v rámci sprístupnenia cykloturistiky profesionálnym i sviatočným cyklistom. „V tomto roku je pokrytie okresov a miest, v ktorých môžete na cyklobus nastúpiť, oveľa lepšie. Svojimi jazdami spája až štyri okresy celého kraja, a to prostredníctvom dvoch liniek, ktorými sa zvezú nielen cyklisti, ale aj ich dvojkolesový spoločník. Spopod hradu Matúša Čáka sa tak cyklobusom dostanú každý letný víkend a sviatok do Nitrianskeho Rudna i do Bánoviec nad Bebravou," dodal Bobák.



Letná prevádzka cykloautobusov sa oficiálne začala pred mesiacom. „Nedočkavci si túto službu mohli na vlastnej koži vyskúšať počas jedného z najznámejších bicyklových festivalov na Slovensku s názvom Bikefest, ktorý sa každoročne koná v Kálnici," priblížil. Možnosť dopraviť do areálu alebo z areálu festivalu seba i svoj bicykel využilo takmer 3000 cyklistov. „Bikefest v Kálnici patrí k cyklistickým sviatkom roka. Som veľmi rád, že Trenčiansky samosprávny kraj pomohol prostredníctvom cyklobusov dopraviť také množstvo účastníkov aj s ich bicyklami na festival alebo z neho. Išlo o bezplatnú službu a pevne verím, že aj vďaka tomu narastie motivácia pre ďalších cyklistov, aby službu cyklobusov využívali v čoraz vyššom počte," povedal predseda TSK Jaroslav Baška.



Cyklobusy budú brázdiť cesty v kraji až do septembra. Stačí na jeden z nich nastúpiť, odovzdať svoj bicykel obsluhe autobusu, ktorá ho bezpečne pripevní na cyklovozík, a nechať sa zviezť presne tam, kde začína naplánovaná cykloturistika.