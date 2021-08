Cyklojazda Medzilaborce – Stropkov má poukázať na potenciál regiónu

Medzilaborce 27. augusta (TASR) – Cyklojazdou, ktorá sa uskutoční v nedeľu 29. augusta na trase Medzilaborce – Stropkov a späť, chce Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Horný Zemplín a Horný Šariš spolu so zapojenými partnermi odbornú, ale aj širokú verejnosť upozorniť na to, že región má potenciál stať sa cyklodestináciou.



Ako TASR informovala výkonná riaditeľka OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš Michaela Zdražilová, do územia by to prilákalo ekonomicky silnejšie obyvateľstvo, čo by mohlo pomôcť okresom, ktoré sú zaradené medzi najmenej rozvinuté.



„Aktivitou chceme popularizovať cykloturistiku v tomto prihraničnom regióne s cieľom upriamiť pozornosť na možnosti jej rozvoja. Zároveň chceme prezentovať dve nové atraktivity regiónu – expozíciu venovanú prvej svetovej vojne v Medzilaborciach a obnovenú kostolnú vežu v Stropkove. Podujatie bude tiež spojené s 15. výročím vzniku cykloklubu BaLTurS Medzilaborce," povedala Zdražilová.



Ide o nesúťažnú cyklojazdu bez spoločného štartu, ktorá je určená pre cyklistov nad 18 rokov. Realizovaná je s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR. Počet účastníkov je obmedzený. Jedna časť bude štartovať z Medzilaboriec do Stropkova, druhá zo Stropkova do Medzilaboriec. Dĺžka trasy predstavuje spolu 65 kilometrov, vedie po cestných komunikáciách.



„Všetci sa stretneme na hlavnom programe v Medzilaborciach, kde nás čaká kultúrny program. Pre každého registrovaného účastníka je pripravené občerstvenie na trase a v cieli, medaila a drobné merkantily," doplnila Zdražilová.



V okrese Medzilaborce podľa nej dlhodobo absentuje realizácia oficiálneho cyklistického podujatia. „Práve to nás viedlo k myšlienke uskutočniť cyklojazdu, ktorá môže prerásť do tradície, čo by nás, samozrejme, veľmi potešilo. Podľa našich informácií však okresom Medzilaborce prechádzajú len tri oficiálne cyklistické trasy – Po stopách príhod dobrého vojaka Švejka, Cyklochodník umenia a trasa Driečna – Pulawy. Podobne je na tom aj susedný okres, kde vlani pribudla nová zelená cyklotrasa spájajúca Stropkov so Svidníkom," priblížila Zdražilová.



Aj napriek snahe samospráv či iných záujmových organizácií je realizácia aktivít na podporu rozvoja cykloturistiky v regióne podľa Zdražilovej často beh na dlhé trate, ktorý ovplyvňujú najmä nevyriešené pozemkové otázky.



Organizátormi podujatia sú Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, mestá Medzilaborce a Stropkov, Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty, Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, Cykloklub BaLTurS Medzilaborce, Miestna akčná skupina Laborec a Turistický klub Vertepy Medzilaborce.