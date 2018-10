Cykloprojekt Oravy a Poľska finišuje, pribudli ďalšie nové úseky

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V–A Poľsko–Slovensko 2014–2020.

Dolný Kubín 14. októbra (TASR) – Slovensko-poľský partnerský projekt s názvom Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu, ktorého cieľom je rozšíriť existujúcu cyklotrasu Trstená - Nowy Targ o ďalšie úseky, v tomto období finišuje.



Realizácia zahŕňala okrem vyznačenia a vybudovania nových úsekov cyklotrás v celkovej dĺžke 21,5 kilometra na území Poľskej a Slovenskej republiky napríklad aj zhotovenie cyklomáp či infotabúľ alebo organizovanie spoločných cezhraničných podujatí.



"Investícia do projektu predstavuje sumu niečo viac ako 2 milióny eur," ozrejmila TASR hlavná koordinátorka projektu Beáta Valeková. Na slovenskej strane vďaka partnerstvu vzniká v týchto dňoch nový úsek cyklotrasy v dĺžke približne 1,5 kilometra v Dolnom Kubíne. Okrem toho projekt zabezpečil aj modernizáciu 14,3 kilometra cyklotrasy v úseku Trstená – Suchá Hora. Väčšia časť nových cyklotrás je však na poľskej strane.



Cezhraničná spolupráca nadväzovala na projekt Historicko-kultúrnej prírodnej cesty okolo Tatier. "V rámci tohto projektu bol už v minulosti vybudovaný úsek z Trstenej až do Nowého Targu v Poľsku. My sme vytvorili nové úseky cyklotrás, ktoré budú nadväzovať na túto cestu. Pokiaľ finančné prostriedky v rámci tohto programu nebudú vyčerpané a budú k dispozícii výzvy, určite budeme v budúcnosti uvažovať o ďalšom rozšírení cyklotrasy," uviedla Valeková.



Do projektu sa zapojilo mesto Dolný Kubín ako garant projektu spoločne s ďalšími deviatimi partnermi. Sú nimi mestá Zakopané a Trstená, obce Koscielisko, Poronin, Czarny Dunajec, Suchá Hora, Hladovka, Liesek a Rímskokatolícka farnosť Trstená.



Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V–A Poľsko–Slovensko 2014–2020.