Turizmus doplatil aj tento rok na pandémiu, najhoršie dopadol Senec

Bratislava 2. decembra (TASR) – Turizmus v Bratislavskom kraji aj tento rok doplatil na pandémiu ochorenia COVID-19. Najhoršia situácia bola v Senci i v Bratislave, pozitívnejšie hodnotia situáciu v malokarpatskom regióne a na Záhorí. "Napriek smutným štatistikám, najmä čo sa týka obsadenosti ubytovacích zariadení, organizácie cestovného ruchu nerezignovali, ale prijali pandémiu ako výzvu na tvorbu niečoho nového,“ skonštatoval výkonný riaditeľ krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava František Stano. Na svojom webe o tom informuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK).



Zlá situácia z hľadiska turizmu bola pre nový koronavírus v hlavnom meste, kde tradične väčšinu dopytu tvoria zahraniční turisti. "Mestský turizmus bol v tomto roku zasiahnutý naozaj extrémne," skonštatoval šéf Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board Vladimír Grežo. Verí, že ich intenzívne informovanie smerom k zahraničiu, kampane zamerané na domáci cestovný ruch, spolupráca s bratislavskými mestskými časťami a mestskými organizáciami prinesú lepšiu pripravenosť Bratislavy na prichádzajúce postcovidové obdobie. "Dúfam, že to pomôže rýchlejšiemu rozbehu mestského cestovného ruchu po pandémii,“ podotkol.



Najhoršia situácia bola podľa kraja v regióne Senec, kde sú lákadlom najmä Slnečné jazerá. Pre tento región je kľúčová letná sezóna a českí turisti s dlhodobými pobytmi. "Tí tento rok v dôsledku prísnych karanténnych podmienok takmer úplne vypadli a ubytovacie zariadenia a kempingy sa ocitli na pokraji existencie," skonštatovala krajská organizácia cestovného ruchu. Jednou z mála pozitívnych správ bolo podľa nej výrazné zvýšenie záujmu o splavy Malého Dunaja.



Tohtoročnú turistickú sezónu o niečo pozitívnejšie hodnotia v malokarpatskom regióne a na Záhorí. Zdôvodňujú to tým, že Bratislavčania pomenej cestovali do zahraničia i na dlhšie pobyty a viac voľného času trávili v okolí hlavného mesta.



"V ponuke Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Malé Karpaty tento rok dominovala vínna turistika. Sústredili sme sa hlavne na domácich návštevníkov. Po uvoľnení pandemických opatrení sme okamžite spustili modifikovaný projekt Otvorené viechy,“ spresnila riaditeľka organizácie Zuzana Tichá. Len cez e-shop predali takmer 900 vstupov. Neevidujú však počet návštevníkov viech, ktorí si kúpili lístky priamo vo vieche u vinára, návštevnosť preto predpokladajú ešte vyššiu. Najviac hostí podľa riaditeľky prišlo z Bratislavy.



Na Záhorí sa rozhodli čeliť novej situácii a podľa riaditeľa OOCR Záhorie Martina Lidaja sa im to úspešne podarilo aspoň v oblasti jednodňových návštevníkov. "Sezónu hodnotíme pozitívne z hľadiska návštevnosti regiónu, pamiatok či podujatí. Rekordný počet návštevníkov zaznamenali v Skalici či v Holíči," skonštatoval.