Druhý stupeň lavínovej hrozby platí iba pre vysoké polohy Tatier

Liptovský Hrádok 1. marca (TASR) - Vo väčšine slovenských pohorí je v pondelok vyhlásené malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Mierna hrozba, druhý stupeň, platí iba pre vysoké polohy Vysokých Tatier. Informoval o tom Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"Po veľmi teplom minulom týždni s výraznou lavínovou aktivitou prišlo cez víkend mierne ochladenie. V sobotu (27. 2.) pribudlo do desiatich centimetrov nového snehu. Pri snežení fúkal silný vietor, preto sa na niektorých miestach vytvorili snehové vankúše a dosky, ktoré nie sú dobre previazané s tvrdou podkladovou vrstvou," upozornil Krajčí.



Nebezpečné sú podľa Krajčího hlavne záveterné svahy južných až juhovýchodných orientácií. V žľaboch, muldách a pod skalnými stenami sa môže nachádzať väčšie množstvo naviateho snehu. "Ide však hlavne o vysoké polohy, pretože v nízkych a stredných polohách bolo nového snehu menej. Okrem toho sa vplyvom jasného, slnečného počasia už stihol previazať s podkladom," dodal.



Ráno bolo na horách prevažne jasno až polooblačno. Teplota sa pohybovala od mínus desiatich na vrcholoch hôr po mínus jeden stupeň Celzia na podhorí. Fúkal prevažne severný až severozápadný vietor do desiatich metrov za sekundu, ktorý by mal počas dňa slabnúť.