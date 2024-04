Fínski touroperátori spoznávali Trnavský kraj

Trnava 15. apríla (TASR) - Vyše 70 zástupcov fínskych cestovných kancelárií spoznávalo počas uplynulého víkendu Trnavský kraj. Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) pripravila pre nich program v okolí krajského mesta a Malokarpatskej oblasti, informovala výkonná riaditeľka KOCR Trnavský kraj Agáta Mikulová.



"Ide o prvé kroky k prilákaniu fínskych turistov do Trnavského kraja i ďalších slovenských destinácií. Zástupcom cestovných kancelárií sme predstavili naše destinačné služby a zážitkové podujatia. Takáto forma je najadresnejšou pre odborníkov v cestovnom ruchu," uviedla. Poznávací výlet v Trnave zahrnul komentovanú prehliadku historického centra, návštevu Dolnej Krupej spojenú s ochutnávkou medzinárodne oceňovanej medoviny. Na záver mali fínski touroperátori možnosť spoznať Malokarpatskú vínnu oblasť.



"Trnavský kraj predstavujeme zástupcom mnohých krajín prostredníctvom aktívnych účastí na zahraničných výstavách, akým bolo napríklad EXPO v Dubaji či nedávny Festival regiónov a miest v belgickom Monse. Rovnako ich pozývame aj priamo do regiónov. Fínski turisti podľa štatistík najčastejšie dovolenkujú v Estónsku a Švédsku, Slovensko je pre nich menej známe. To sme sa rozhodli zmeniť," doplnil predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.



Podľa údajov Štatistického úradu SR prišlo v roku 2023 na Slovensko takmer 9000 Fínov, čo je nárast o 48 percent oproti roku 2022. Zájazd pre členov fínskej asociácie cestovných kancelárií SMAL sa uskutočnil vďaka spolupráci KOCR Trnavský kraj, Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism a TTSK s podporou Slovenskej asociácie cestovných kancelárií, Ministerstva cestovného ruchu a šport SR a Slovakia Travel.