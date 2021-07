Hajnáčka a jej okolie majú potenciál pre rozvoj cestovného ruchu

Rimavská Sobota 31. júla (TASR) – Obec Hajnáčka v okrese Rimavská Sobota a jej okolie majú potenciál pre rozvoj turizmu, uvádza to banskobystrická organizácia cestovného ruchu. „Nie však masového, ale udržateľného, založeného na prírode, spoznávaní, tradíciách, autenticite a jedinečnosti. Hajnáčku a jej okolie formovala sopečná činnosť pred miliónmi rokov,“ informovala TASR marketingová manažérka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



Ako dodala, v okolí obce sa nachádzajú paleontologické nálezisko európskeho významu Kostná dolina, Pohanský hrad a aj Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina. „Vstup do Kostnej doliny neďaleko obce Hajnáčka je označený informačnou tabuľou. Terén nie je ľahký, ani upravovaný pre turistov. Je to tak zámerne. Nálezy z tejto lokality sú k dispozícii v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote,“ spomenula s tým, že pre sopečnú činnosť spred viac ako 2,5 milióna rokov sú v okolí Hajnáčky aj ďalšie miesta s potenciálom pre rozvoj turistického ruchu. „Medzi také patria napríklad vrch Ragáč, ktorý je 1,4 milióna rokov starým sopečným troskovým kužeľom s vulkanickou jaskyňou,“ zhrnula. Dodala, že počas návštevy Pohanského hradu dostanú návštevníci odborný výklad.



Podľa nej toto miesto, na ktorom sú v súčasnosti viditeľné stopy spred miliónov rokov, je na Slovensku unikátom. „A nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Sopečná činnosť tu zanechala geomorfologické stopy. Vulkány na Steblovej skale, Pohanskom a Sovom hrade boli už vyhasnuté, sopka na Ostrej skale ešte dymila a sopka Ragáč ešte len driemala,“ poznamenala.



Všetky informácie nájdu záujemcovia na destinačnom portáli Banskobystrického kraja www.zahoramizadolami.sk