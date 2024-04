Hešteg #TRNAVA na pešej zóne je v tomto roku komiksový a pestrofarebný

Trnava 29. apríla (TASR) - Hešteg #TRNAVA, ktorý od roku 2016 každoročne zdobí pešiu zónu mesta od jari do jesene, má v tomto roku podobu komiksu. Sedem autorov vyzdobilo v nedeľu (28. 4.) popoludní na happeningu na pešej zóne jednotlivé písmená svojimi príbehmi.



Samostatne stojaci deväť metrov dlhý nápis so 190-centimetrovými znakmi patrí k najfotografovanejším objektom letnej Trnavy. "Na tento rok sme zvolili myšlienku ľudských spojov," uviedol pre TASR kurátor projektu, výtvarník Ján Baláž. "Chceli sme poukázať na to, že každý máme v živote ľudí, s ktorými si nerozumieme alebo nie sme v spojení pre odlišné názory na politiku, parkovaciu politiku či náboženstvo. No vždy sa dá nájsť moment, téma, keď sa nájde malá zhoda a nastane súznenie. A to môže byť odrazovým mostíkom v rozhovoroch o kontroverznejších témach," povedal. Autori sa podľa neho snažili vo svojich prácach spojiť dva svety, upozorniť na častú nezmyselnosť a malichernosť sporov.



Do Trnavy pozvali s týmto cieľom komiksových výtvarníkov z celého Slovenska, znak # vytvoril Shooty, T - Filip Horník, R - Alisa All, N - Juraj Balogh, A - Eva Ondová, V - Eniac a A - Andrej Bíla.



Podujatie na pešej zóne lákalo veľa záujemcov, k dobrej nálade prispela i hudba dídžeja a ľudia sa fotili pri písmenách už počas vzniku výzdoby. Písmená pre #TRNAVA sa nevyrábajú každý rok nové, na základe sú vždy prilepené 2D dosky, ktoré sa po sezóne odnímu.