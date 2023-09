Hotel pod Poľanou mal počas leta menej hostí ako počas pandémie

Detva 19. septembra (TASR) - V tohtoročnej letnej turistickej sezóne eviduje Hotel Grand Vígľaš v Detvianskom okrese nižšiu návštevnosť ako v rokoch, keď bola pandémia nového koronavírusu. TASR to potvrdil jeho generálny manažér Tomáš Sokologorský s tým, že počas nich mali v minulosti hostí najmä zo Slovenska.



Dôvodom je podľa jeho slov neobmedzená možnosť cestovať kamkoľvek do sveta a bez obmedzení. "Návštevnosť v našom zariadení neovplyvňuje počasie. Badateľný je však nižší počet svadieb, ktoré sme organizovali počas minulých rokov," objasnil. Dodal, že tento výpadok kompenzoval vyšší počet zahraničných turistov. Zisky bude mať hotel podľa manažéra približne také, ako boli vlani. "Definitívne to ešte nevieme povedať, pretože nákladové položky z augusta tohto roka máme ešte otvorené," spresnil.



Poznamenal, že vyššie ceny energií sa zatiaľ na prevádzku rekreačného zariadenia nepodpísali. Na plyn mali v hoteli zmluvu do konca augusta a na elektrinu majú do konca tohto roka.



Sokologorský sezónu v roku 2022 hodnotil pozitívne. Vlaňajšie leto bolo podľa neho porovnateľné s rokom 2019. "Sezóny v rokoch 2020 a 2021 boli silnejšie, čo bolo však spôsobené obmedzeniami pri vycestovaní domácich hostí do zahraničia," povedal vlani TASR.



Riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec spomenul, že počas tohto leta sa zmenilo správanie turistov, ktorí uprednostňujú rezervácie v hoteloch tesne pred pobytom. "Výrazný je nárast tých, ktorí sa radšej ubytujú na súkromí, v chatkách, prípadne hostia s karavanmi," informoval.