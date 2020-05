Beckov 7. mája (TASR) – Stredoveký hrad Beckov zajtra opäť sprístupnia pre verejnosť. Informovalo o tom združenie Hrad Beckov na sociálnej sieti.



„K tomuto kroku sme pristúpili na základe uvoľňovania opatrení, ktoré v pondelok 5. mája predstavila vláda Slovenskej republiky. Brány národnej kultúrnej pamiatky budú pre verejnosť otvorené každý deň od 9:00 do 18:00,“ informuje združenie s tým, že expozície v priestoroch dolného nádvoria zostanú zatiaľ zatvorené.



Pre turistov budú k dispozícii bufet, suveníry a vinotéka. Pre návštevníkov budú platiť prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia. Vstup do areálu hradu a pohyb v ňom je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest, dezinfekciu rúk zabezpečí Hrad Beckov. Turisti a menšie skupiny (rodičia s deťmi) musia medzi sebou udržiavať minimálne dvojmetrové odstupy.



„Prehliadky so sprievodcom sú z dôvodu kumulovania väčšieho počtu osôb na jedom mieste zrušené. Pracovníci hradnej pokladnice, bufetu a suvenírov budú s turistami komunikovať prostredníctvom výdajných okienok. Vstupné do hradu je možné platiť aj kartou, na iných miestach v hrade iba v hotovosti,“ informuje Hrad Beckov.