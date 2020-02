Hrozba pádu lavín v slovenských horách je prevažne malá

Liptovský Hrádok 27. februára (TASR) - Malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí vo všetkých slovenských pohoriach do 1700 metrov nad morom. Nad touto hranicou je vyhlásená mierna lavínová hrozba, druhý stupeň. Informoval o tom Martin Bešinský zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"Posledné dni pršalo zhruba do výšky 1700 metrov, preto je nebezpečenstvo koncentrované práve vo vysokých polohách. Nad touto hranicou je sneh uložený do nebezpečných snehových dosiek a vankúšov, ktoré nie sú previazané s podkladovou vrstvou a je ich možné uvoľniť hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení," upozornil Bešinský s tým, že na hrebeňoch sa nachádzajú nebezpečné preveje.



Ráno bolo na horách prevažne hmlisté počasie, ojedinele so slabým snežením. Oproti strede (26. 2.) sa výrazne ochladilo a teplota sa pohybovala v rozmedzí od mínus 16 do mínus troch stupňov Celzia. Za posledné dni pripadlo do desiatich centimetrov nového snehu. "Vo štvrtok očakávame na hrebeňoch hôr silný vietor, v nárazoch do 35 metrov za sekundu a v nasledujúcich dňoch väčšie sneženie s južným prúdením," dodal Bešinský.