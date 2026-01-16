< sekcia Regióny
Ranná dráma na Martinských holiach: Muž sa pri páde vážne zranil
Muž si pádom pri chate na Martinských holiach spôsobil vážne poranenia v oblasti tváre a ústnej dutiny.
Autor TASR
Martin 16. januára (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) pomáhala v piatok v skorých ranných hodinách zranenému 43-ročnému mužovi slovenskej národnosti na Martinských holiach. HZS o tom informovala na svojej webovej stránke.
Muž si pádom pri chate na Martinských holiach spôsobil vážne poranenia v oblasti tváre a ústnej dutiny. „Po ošetrení záchranármi HZS bol skútrom a terénnym vozidlom transportovaný do nemocnice v Martine,“ spresnili horskí záchranári.
