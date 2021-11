Kôrová kaplnka v Hornej Bzovej pod Poľanou je raritou

Detva 7. novembra (TASR) – Kôrová kaplnka v Hornej Bzovej pod Poľanou je slovenským unikátom a aj vo svete dreva je raritou. Pre TASR to uviedla Nikola Sibylová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie s tým, že všetky steny interiéru a aj exteriéru kaplnky sú obložené jedľovou kôrou.



Ako dodala, použitie tohto materiálu spája v sebe krásu i účelnosť. „Veľké pláty jedľovej kôry sú pre svoje strieborné sfarbenie veľmi pôsobivé. Osobitne to vyniká v interiéri, ktorý navodzuje atmosféru jemného svetielkovania,“ spomenula. Súčasťou interiéru sú malý oltár, zvonička a dva rady drevených lavíc.



Kaplnka Panny Márie ustavičnej pomoci patrí pod farnosť v Podkriváni v Detvianskom okrese. Stojí na malom strmom vŕšku neďaleko horárne v Hornej Bzovej blízko Hriňovej. V roku 1910 ju dal postaviť gróf Štefan Ziči, ktorý mal panstvo v neďalekom Divíne. Informačná tabuľa pod kaplnkou podotýka, že k budovaniu ho podnietila odľahlosť kraja, ktorá najmä v zime znemožňovala lazníkom a lesným robotníkom schádzať do dolín a zúčastňovať sa na náboženských obradoch. Interiér kaplnky má symbolicky vyjadrovať spätosť zeme – lesa s nebom.



Podľa Sibylovej počas roka, no najmä v lete Kôrovú kaplnku navštevujú veriaci aj turisti. „Raz do roka sa v nej slúži svätá omša,“ zhrnula. Poznamenala tiež, že novodobá kópia Kôrovej kaplnky z Hornej Bzovej sa nachádza pri vstupe do Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu. OOCR pripomína, že v roku 2019 prešla kaplnka rekonštrukciou a na jej vonkajšej časti bola vymenená stará spráchnivená kôra za novú. Opravená je aj strecha, odtoky vody a postupne sa skrášľuje aj okolie. Ku kaplnke vedie asfaltová cesta z Dolnej Bzovej. Dostať sa k nej dá aj z Hriňovej-Košútky.