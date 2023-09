Letná cestovateľská súťaž pre rodiny s deťmi vyvrcholí na hrade Šariš

Veľký Šariš 12. septembra (TASR) - Verejnosť sa v nedeľu (17. 9.) symbolicky rozlúči s letnou turistickou sezónou v Prešovskom kraji. Trojdňové podujatie na hrade Šariš v tento deň vyvrcholí stretnutím rodín s deťmi, ktoré počas leta cestovali po kraji s legendami v rámci súťaže Legendarium. TASR o tom informovala Barbora Čechová z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska.



Kampaň Legendarium na podporu cestovného ruchu v Prešovskom kraji dosiahla podľa jej slov v tomto roku nový míľnik. Do cestovania sa len v rámci oficiálnej štatistiky zapojilo vyše 3500 detí z celého Slovenska, ale i zahraničia, najmä Českej republiky a Poľska.



Súťaž Legendarium predstavila rodinám 15 turistických lokalít hravou formou. Na vybraných miestach v prírode našli deti trezor so súťažnými nálepkami a v 80 zariadeniach mohli získavať súťažné pečiatky. Každú oblasť im predstavila miestna legendárna postava.



"Spájame veľké známe turistické destinácie a poskytovateľov služieb s menšími, nepoznanými lokalitami. Cestujúcich motivujeme formou príbehu a súťaže navštíviť čo najviac miest," uviedol predseda KOCR Severovýchod Slovenska Michal Iľkanin.



V rámci projektu vznikol aj nový zábavno-náučný chodník Tajomný les Krakovec medzi obcami Jakovany a Červená Voda v Sabinovskom okrese.



"Veľkú pozornosť si vyslúžili aj lokality ako Raslavkameň pri Prešove, prírodná rezervácia Gazdoráň v Poloninách, malebné Vladičské vodopády, Rybníky na Hubkovej pri Humennom alebo vodopády Starý mlyn pri Nižnom Slavkove," doplnil riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



Legendarium vyvrcholí v nedeľu na hrade Šariš. Na spoločnom podujatí pri príležitosti ukončenia leta na hrade a Svetového dňa cestovného ruchu je pripravený bohatý kultúrny program.



Program sa začne už v piatok (15. 9.) svätou omšou, pokračovať bude koncertom a divadelným predstavením. Sobotný program od 18.00 h láka najmä nočnými zážitkami v podobe hľadania pokladu, pripravené bude spájanie hradov svetelným signálom, pozorovanie nočnej oblohy, fakľový sprievod a stanovačka.



"Nedeľa bude patriť hlavne rodinám s deťmi. Návštevníci hradu sa môžu tešiť na divadelné a hudobné vystúpenia, zabaviť sa na skákacích hradoch, bublinovej šou, vyskúšať si maľovanie na tvár, pečenie perníkov, workshop kaligrafie aj piknik so štúrovcami," dodala Čechová.



Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy SR.