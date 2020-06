Letné cykloprehliadky Trnavy budú bohatšie o historické témy

Trnava 24. júna (TASR) – Cykloprehliadky v Trnave budú mať počas tohto leta novú obohatenú podobu. K poznávaniam mesta s architektom sa pridruží aj možnosť zoznámiť sa s jeho históriou v spoločnosti turistického sprievodcu. Dohromady je to šesť tém, ktoré vyplnia všetky júlové a augustové soboty. Informoval o tom zastupujúci výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism Alexander Prostinák.



Ako prvý prevedie záujemcov Trnavou na bicykli sprievodca Slavomír Dzvoník, ktorý 4. júla a 1. augusta odhalí Príbehy hradieb. Do 17. storočia zavedie účastníkov prehliadka Bitka pri Trnave, ktorá bude 18. júla a 15. augusta a priblíži jednu z najväčších bitiek počas protihabsburského povstania, v ktorej si zmerali sily povstalci Juraja I. Rákociho s cisárskymi vojskami.



Krásu novodobej histórie aj v tomto roku ukáže architekt Miroslav Beňák z občianskeho združenia Čierne diery. "Vyhľadávaná prehliadka Mesto na prahu moderny bude zameraná na rozvoj Trnavy na začiatku 20. storočia, na obdobie funkcionalizmu. Konať sa bude 11. júla, 25. júla bude cykloprehliadka Ako melie moderna. Tá bude venovaná významnému architektovi Emilovi Bellušovi a mlynárstvu," uviedol Prostinák. Do centra mesta 8. augusta zavedie téma Mesto za prahom moderny, počas ktorej architekt poukáže na prehliadané hodnoty stavieb, ktoré pôsobia kontroverzne, ako napríklad Obchodný dom Jednota, Dom kultúry ROH, pošta či Tatrasklo. Nebude chýbať ani najznámejšia priemyselná stavba v Trnave cukrovar. Ten priblíži 22. augusta prostredníctvom prehliadky Cesty repy a cukru.



Počet účastníkov je podľa Prostináka limitovaný na 30, preto je nutné si vopred rezervovať vstupenku v turistickom informačnom centre pod mestskou vežou alebo na webe OOCR.