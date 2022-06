Letné kúpalisko v Trenčíne otvoria 17. júna

Trenčín 8. júna (TASR) – Letné kúpalisko v Trenčíne otvoria v piatok 17. júna. Letná sezóna na by mala trvať do 4. septembra. Informoval o tom riaditeľ Mestského hospodárstva a správy lesov Roman Jaroš.



"Cena plynu síce ovplyvní výdavky na prevádzku letného kúpaliska, ale elektrickú energiu sme stihli ešte priaznivo nakúpiť v období pred zvýšením cien a je platná do konca tohto roka," uviedol Jaroš.



Ako dodal, v areáli kúpaliska pribudnú ďalšie doplnkové zábavné atrakcie. V nafukovacom bazéne budú k dispozícii vodné bubliny, loďky a pravdepodobne aj iné prekvapenie. Tobogany sú už vybavené semaformi, čo prispeje k vyššej bezpečnosti. Zároveň môžu návštevníci kúpaliska zdarma využívať volejbalové ihrisko, ktoré tam vybudovalo občianske združenie Unipláž.



Výška vstupného a otváracie hodiny zostávajú podľa Jaroša bez zmeny. Trenčania budú mať po preukázaní dokladu totožnosti zvýhodnené vstupné. V pondelok bude kúpalisko otvorené od 12.00 h a ostatné dni v týždni od 10.00 h, vždy do 20.00 h.