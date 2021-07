Letné víkendy budú vo Vlkolínci patriť prezentácii tradičných remesiel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Miroslava Mlynárová

Ružomberok 3. júla (TASR) – Prázdninové víkendy vo Vlkolínci budú patriť prezentácii tradičných ľudových remesiel. Počas deviatich víkendov v júli a auguste sa predstavia v rámci projektu Remeslo má zlaté dno remeselníci, návštevníkom Vlkolínca predvedú rôzne tradičné slovenské remeslá typické pre dolný Liptov v minulosti.", uviedla vedúca oddelenia regionálnej politiky ružomberskej radnice Gabriela Demčáková.Podľa Babrbory Kupčovej z Domu UNESCO Vlkolínec niektoré remeslá je ťažké v súčasnosti predvádzať, preto aj výber remesiel musel brať ohľad na to, čo a do akej miery je možné v súčasnosti predviesť návštevníkom tejto celosvetovo významnej lokality, zapísanej do svetového zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. "", doplnila Kupčová.Harmonogram remeselníkov počas letných prázdnin je naplánovaný tak, aby sa návštevníci dozvedeli niečo o práci s drevom, hlinou, s drôtom alebo s textilom, čo boli zväčša bežné vlkolínske činnosti.", informuje o remeselníkoch Milan Kolčák, vedúci Informačného centra Ružomberok.Ukážky práce remeselníkov pre návštevníkov sa začínajú už v sobotu. Podujatie pripravila Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Liptov, mesto Ružomberok, Informačné centrum Ružomberok a Dom UNESCO Vlkolínec, ktorých zriaďovateľom je spoločnosť Kultúrny dom Andreja Hlinku. Podujatie je súčasťou Kultúrneho leta 2021.