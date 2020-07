Liptov predstavil nové propagačné video

Liptovský Mikuláš 7. júla (TASR) – Prírodné a kultúrne zaujímavosti regiónu Liptov prezentuje nové 180-sekundové propagačné video. Jeho autorom je režisér a kameraman Rastislav Hatiar, zábery vznikali viac ako rok a záujemcovia ho môžu vidieť na oficiálnom webe Liptova visitliptov.sk a na sociálnych sieťach. Používať sa bude na propagáciu regiónu na Slovensku aj v zahraničí.







„Náš región má obrovské čaro, ktoré som sa snažil zachytiť a sprostredkovať ho divákom. Je mi jasné, že do troch minút som nemohol vtesnať všetky krásy a atrakcie Liptova, ale verím, že sa mi to podarilo aspoň sčasti a moje video bude peknou pozvánkou k nám do regiónu," uviedol Hatiar.



Podľa riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Dariny Bartkovej nové video predstavuje región v jeho autentickej podobe.



„S dychberúcimi horami, Liptovskou Marou, tradíciami, mestami, zábavou a všetkým tým, čím je Liptov jedinečný. Verím, že nás Slováci podporia, toto leto obzvlášť, a aj po zhliadnutí nového propagačného videa pri svojich potulkách po krajine neobídu Liptov," doplnila.



Videospot zrealizovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Liptov aj zásluhou prostriedkov z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 7200 eur.