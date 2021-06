Liptovské droby bude propagovať online kampaň

Liptovský Mikuláš 16. júna (TASR) – Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov od júla spustí online kampaň zameranú na propagáciu Liptovských drobov.



Špecialita s chráneným zemepisným označením pôvodu môže byť podľa organizácie vhodným impulzom na rast dopytu po dovolenkovaní na Slovensku. OOCR postupne začína oslovovať aj prevádzky v regióne, aby pochúťku dostali do jedálnych lístkov. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z liptovskej OOCR.



Originálne Liptovské droby sú len tie, ktoré sú vyrábané v zmysle schválenej receptúry na území regiónu. "Podstatou schváleného originálneho receptu sú jemne rozotrené zemiaky, ktoré sú doplnené o rozomleté škvarky, soľ a zmes korenín. Dochrumkava upečené črievko Liptovských drobov chuť európskeho unikátu ešte zvýrazňuje. Podávajú sa zväčša s kyslou kapustou, uhorkami či cviklou. Kreativite jednotlivých šéfkuchárov pri podávaní sa však medze nekladú," vysvetlila Šarafínová.



Richard Makovický z Liptovskej potravinárskej spoločnosti z Ružomberka zdôraznil, že v Liptovských droboch vidia veľký potenciál. "Už teraz máme viacero reštaurácií v regióne, ktoré ponúkajú naše droby a dokonca aj naše "šialence", čo sú v podstate droby plnené v tenkom baraňom črievku. Zároveň dodávame svoje produkty aj do obchodných sietí, čiže si ich môžu záujemcovia upiecť aj doma," povedal. Podľa originálnej receptúry vyrába Liptovské droby aj druhý lokálny výrobca - rodinná firma Štefana Tkáča z Beňadikovej. Žiadosť o pridelenie ochranného označenia má podanú a očakáva v tejto veci schválenie.



Primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč priblížil, že trvalo päť rokov, kým sa podarilo absolvovať všetky procesy pre získanie označenia.



"Som rád, že konečne dostávame droby na stoly reštaurácií. Možno je to také symbolické, že sa to stalo práve v týchto časoch. Naši prevádzkovatelia môžu opätovný reštart turizmu aj gastra poňať regionálnejšie a lákať nielen na bryndzové halušky, ale trebárs aj na Liptovské droby," skonštatoval.