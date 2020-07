Liptovský Mikuláš ponúka návštevníkom v auguste 40 podujatí

Liptovský Mikuláš 29. júla (TASR) – Centrum Liptovského Mikuláša oživí v auguste približne 40 podujatí. Začiatok mesiaca bude patriť pokračovaniu Mikulášskeho jazzového festivalu, v rámci ktorého sa predstavia interpreti z Maďarska, Česka, Poľska aj domácej scény. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Každú augustovú stredu v meste pokračuje hudobné popoludnie s názvom Posedenie pri gramofóne. Stredajšie večery okrem toho patria aj letnému kinu v záhrade Múzea Janka Kráľa. V piatky sa bude pri fontáne konať zábavno–náučný cyklus Kúzelná fyzika. "Nebudú chýbať programy v podaní míma Miroslava Kasprzyka, ktorý bude pozývať na piatkové večerné podujatia," priblížila hovorkyňa.



Prvá a tretia augustová nedeľa na Námestí osloboditeľov bude patriť rozprávkam. Divadlo Portál z Prešova predstaví príbeh O troch grošoch, 16. augusta Divadlo na hojdačke zo Žiliny odohrá rozprávku Sofia z predmestia. "Na centrálnom námestí oslávia 14. augusta okrúhle 60. výročie pantomímy festivalom PAN v podaní slovenských mímov Adriána Ohrádku, Vladimíra Kulíška, Adriána Kobetiča a Miroslava Kasprzyka," dodala Čapčíková.



V sobotu 15. augusta je nachystané spojenie športu a kultúry. O 8.45 h štartuje Cykloturistický maratón Po stopách Martina Rázusa. "Tradičné podujatie, ktoré spája rôzne náboženstvá, kultúry a myšlienky Mosty Gesharim sa uskutoční v synagóge 18. augusta o 19.30 h. Jednou z noviniek tohtoročnej letnej sezóny je Fest Street Food. Cieľom podujatia je dostať do Mikuláša celosvetový trend pouličného jedla," uviedla hovorkyňa mesta s tým, že zámerom je rozšíriť gastronomický rozhľad pri výbere zo slovenských a zahraničných špecialít. Akcia sa uskutoční od 21. do 23. augusta.



Záver leta bude patriť Rozlúčke s prázdninami v padaní Norberta Pompu so skupinou a Duchoňovcom. Mikulášske leto uzavrie 9. ročník večerného behu mestom Night Run.