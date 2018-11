Lyžiarov v tatranských strediskách čakajú viaceré novinky

Strediská avizujú otvorenie lyžiarskej sezóny v Jasnej 1. decembra a v Tatranskej Lomnici 15. decembra.

Demänovská Dolina/Vysoké Tatry 8. novembra (TASR) – Návštevníkov stredísk Jasná Nízke Tatry, Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso čakajú v novej lyžiarskej sezóne viaceré technické aj prevádzkové novinky. Skiareál v Demänovskej doline ponúkne rozšírený systém zasnežovania, riadenú nástupnú zónu či intenzívnejšiu skibusovú dopravu, vo Vysokých Tatrách pribudnú pásové vozidlá aj statické veže na zasnežovanie. Na štvrtkovej tlačovej konferencii v Demänovskej Doline o tom informovali marketingový riaditeľ spoločnosti Tatry Mountain Resorts (TMR) Juraj Chovaňák a riaditeľ strediska Jasná Matej Hulej.



Sneh na Chopku garantuje systém technického zasnežovania, ktorý sa túto zimu rozšíri o deväť nových snežných bodov v časti zjazdovky č. 12a Jelení Grúň a na zjazdovke Zadné Dereše o ďalších 13 bodov. Spolu bude na Chopku 617 snežných bodov. „Čo sa týka úpravy zjazdovky a kvality lyžiarskych tratí, veľmi sa nám osvedčil systém SNOWsat, ktorý monitoruje hĺbku snehu pod ratrakom. Vďaka tomu sa nám podarí udržať kvalitnejšie podmienky. Toto zariadenie sme nainštalovali do všetkých našich ratrakov,“ uviedol Hulej.



Na južnej strane Chopku zavádza stredisko riadenú nástupnú zónu. Systém vpustí presný počet ľudí podľa kapacity kabínky. Lyžiari tak bez tlačenia nastúpia a uložia si do držiakov lyže.



Počas sezóny bude opäť k dispozícii aj bezplatná profesionálna pretekárska trať Skiline aréna na zjazdovke č. 10 Vrbická a stredisko zvýši aj frekvenciu skibusovej a kyvadlovej dopravy zhruba o 20 percent. „Malo by to pomôcť s preťaženou dopravou do strediska počas sezóny. Nepriamy účinok na počet ľudí v strediskách bude mať aj projekt flexi cien, ktorým chceme regulovať množstvo lyžiarov,“ priblížil Hulej s tým, že online ceny skipasov už viac nebudú fixné. Po novom ich bude prepočítavať program podľa množstva predaných lístkov a vyťaženosti strediska v danom termíne. „Cieľom je rovnomerne rozptýliť lyžiarov do stredísk počas celej sezóny,“ dodal.



V Tatranskej Lomnici pribudnú túto zimu dve nové snežné pásové vozidlá na úpravu svahov. Stredisko zároveň dostane aj sedem nových statických veží na zasnežovanie, ktoré osadia na exponované miesta. Dve snežné delá dostane aj lyžiarske stredisko na Štrbskom Plese. Na svahoch vo Vysokých Tatrách bude pokračovať projekt bezpečnostnej lyžiarskej hliadky - skipatroly. Pre skialpinistov budú vytýčené skialpinistické koridory.



Strediská avizujú otvorenie lyžiarskej sezóny v Jasnej 1. decembra a v Tatranskej Lomnici 15. decembra.