Strediská na Liptove apelujú na lyžiarov: POUŽÍVAJTE PRILBY
Pri lyžovaní je taktiež dôležité prispôsobiť jazdu svojim schopnostiam, poveternostným i snehovým podmienkam na trati.
Autor TASR
Demänovská Dolina 23. januára (TASR) - Lyžiarske strediská na Liptove apelujú na lyžiarov a snowboardistov, aby dbali na používanie prilieb. Od 1. januára sa na Slovensku zvýšila veková hranica pre povinné nosenie lyžiarskej prilby z 15 na 18 rokov. Ako TASR informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov, cieľom novely zákona je zvýšiť bezpečnosť mladistvých na svahoch slovenských lyžiarskych stredísk.
Na Liptove sa lyžuje v stredisku Jasná na severnej aj južnej strane Chopka, v Skiparku Malinô Brdo pri Ružomberku, ale aj v ďalších menších strediskách regiónu. „V Jasnej každú iniciatívu, ktorá zvyšuje bezpečnosť lyžiarov, vítame. Rovnako to platí aj pre zákonom stanovenú povinnosť nosiť prilbu až do 18 rokov. Dnes je to už základný prvok bezpečnosti každého lyžiara a sme radi, že na to veľká väčšina našich návštevníkov myslí,“ uviedol riaditeľ strediska Jasná Jiří Trumpeš.
Riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková doplnila, že pri lyžovaní je taktiež dôležité prispôsobiť jazdu svojim schopnostiam, poveternostným i snehovým podmienkam na trati. „Liptov ponúka zimným dovolenkárom obrovské možnosti, či už sú to výborní lyžiari, freerideri alebo ide o rodiny s deťmi, svoje trate si u nás nájde skutočne každý,“ dodala.
