Handlová 2. novembra (TASR) - Mesto Handlová vstúpi do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región horná Nitra-Bojnice (OOCR RHNB). Banícke mesto doposiaľ jej členom nebolo, od vstupu si sľubuje rozvoj turizmu v meste i získanie financií na svoje projekty. Návrh na vstup do OOCR odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok.



"Handlová sa nachádza na kraji kraja, kraji okresu a v podstate je oklieštená z hľadiska geografických okolností. Skôr, než začneme koncipovať cestovný ruch v meste do dlhších časových horizontov, je potrebné osadiť Handlovú ako samosprávu do nejakého regionálneho rámca, regionálnej štruktúry, ktorá sa touto problematikou zaoberá," načrtol predseda komisie kultúry a cestovného ruchu pri mestskom zastupiteľstve (MsZ) Branislav Ondruška.



Mesto podľa neho má v oblasti cestovného ruchu čo ponúknuť. "Handlová je staré mesto, máme banícku históriu, sú tu historické pamiatky, máme zrekonštruované námestie, ktoré sa bude opäť ďalším spôsobom vylepšovať a bude atraktívne, pretože prvky, ktoré doň pribudnú, budú veľmi interaktívne a zaujímavé. Máme tu krásnu prírodu, je tu Horný koniec s rybníkom," priblížil.



Vstup mesta do OOCR RHNB je ďalším krokom k tomu, aby samospráva vedela posunúť dopredu cestovný ruch v meste, a to tým, že sa prepojí s mestami, obcami v regióne a partnermi zo súkromného sektora, skonštatovala primátorka Silvia Grúberová. "Aby sme tak spoločným spôsobom dokázali vykryť týždňový pobyt na hornej Nitre pre turistov jedným alebo dvoma dňami v meste Handlová s jeho atrakciami," dodala.