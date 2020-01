Mierna lavínová hrozba je v Západných a Vysokých Tatrách

Liptovský Hrádok 9. januára (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, trvá v najvyšších polohách Západných a Vysokých Tatier. V Nízkych Tatrách a Fatrách je malé lavínové nebezpečenstvo. TASR o tom vo štvrtok informoval Marek Biskupič zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"Sneh z posledného sneženia je uložený prevažne na svahoch s južnou až východnou orientáciou. Vplyvom oteplenia je snehová pokrývka vo všeobecnosti dobre spevnená, no lavínové nebezpečenstvo je značne lokálne. Kritické miesta sú viazané najmä na vyššie položené žľaby a sedlá východných a južných orientácií," uviedol Biskupič s tým, že na takýchto miestach sa môžu nachádzať menej stabilné snehové dosky a vankúše.



Biskupič tiež upozornil, že počas dňa bude sneh v polohách od 1500 do 2000 metrov nad morom strácať súdržnosť. "Môžu sa vyskytnúť menšie lavíny a splazy z mokrého snehu," dodal.



Štvrtkové ráno bolo na horách zamračené. V najvyšších polohách Vysokých Tatier snežilo. Teploty boli v rozsahu od mínus dvoch do plus štyroch stupňov Celzia. Čerstvý vietor fúkal prevažne zo severozápadu rýchlosťou do ôsmich metrov za sekundu.