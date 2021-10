Múzeá a galérie PSK navštívilo cez leto vyše 303 000 ľudí

Prešov 22. októbra (TASR) – Ako úspešnú hodnotí Prešovský samosprávny kraj uplynulú letnú sezónu vo svojich kultúrnych zariadeniach. Napriek obmedzeniam v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu navštívilo múzeá a galérie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti viac ako 303 000 ľudí. Medziročný nárast predstavuje približne 31 000 turistov. TASR o tom za PSK informovala Lea Heilová.



Ako spresnila, do múzeí PSK prišlo takmer 280.000 návštevníkov a do galérii takmer 24.000. Najviac turistov zavítalo na dva hrady v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja - v Starej Ľubovni a v Kežmarku.



„Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni pritom navštívilo takmer 161.000 turistov a Múzeum v Kežmarku viac ako 31.000 návštevníkov. Lákadlom bol najmä bohatý program, ktorý si múzeá na leto pripravili." Išlo napríklad aj o hradné slávnosti, komentovanú prehliadku s ochutnávkou kávy a čokolády, či koncerty.



Do dvoch galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK zavítalo počas leta približne 24.000 ľudí, pričom Tatranská galéria v Poprade zaznamenala druhú najlepšiu sezónu v histórii s počtom takmer 16.000 návštevníkov. „Najväčšiemu záujmu sa tešila rozsiahla edukatívna dvojvýstava Leonardo da Vinci Stroje a iné a Stanislav Lajda Posledná večera Leonarda z Vinci,“ dodala Heilová.



Turisticky atraktívne boli podľa hovorkyne aj hvezdárne PSK - Hvezdáreň a planetárium v Prešove a Vihorlatská hvezdáreň v Humennom. Ich návštevnosť sa oproti minulému roku rovnako zvýšila. Celkovo ich počas tohto leta navštívilo viac ako 9100 ľudí, ktorí spoločne navštívili 564 podujatí. Vlani pritom zavítalo do krajských hvezdární okolo 7400 ľudí.