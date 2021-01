Na horách pretrváva druhý stupeň lavínového nebezpečenstva

Liptovský Hrádok 20. januára (TASR) – Vo všetkých slovenských pohoriach aktuálne platí mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval o tom Martin Bešinský zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Najnebezpečnejšie sú podľa Bešinského záveterné svahy južných a juhovýchodných orientácií, kde je vetrom previaty prachový sneh ubitý do snehových dosiek a vankúšov. "Obzvlášť pozor si treba dávať v strmých svahoch, muldách a terénnych depresiách. Hlavný lavínový problém je vetrom previaty nový sneh, ku ktorému sa v najbližších dňoch pridá aj mokrý sneh z prichádzajúceho oteplenia," priblížil.



Horskí záchranári zároveň očakávajú malé spontánne lavíny a splazy, najmä zo strmých stien a skál. Lavínu väčších rozmerov je podľa Bešinského možné uvoľniť hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení, prevažne na strmých svahoch. Snehová pokrývka by sa mala vplyvom oteplenia čoraz viac stabilizovať a usadať.



Ráno prevládalo na horách zamračené počasie so zlou viditeľnosťou. Teplota sa pohybovala v rozmedzí od mínus sedem po nula stupňov Celzia. Fúkal prevažne severozápadný vietor.