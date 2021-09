Na Hrade Šariš vyvrcholí letná kampaň Severovýchod Slovenska

Prešov 23. septembra (TASR) – Letná kampaň Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska s názvom Legendarium, vyvrcholí v nedeľu na Hrade Šariš. Organizátori pripravili bohatý program určený nielen pre účastníkov kampane, ale tiež pre širokú verejnosť. TASR o tom informoval František Baláž z KOCR Severovýchod Slovenska.



„Odovzdávanie cien výhercom, ktorý sa zapojili do záverečného žrebovania, bude spojené s detskou diskotékou Uja Ľuba. Návštevníci Hradu Šariš sa počas celého dňa môžu zabaviť na skákacích hradoch, vyskúšať si maľovanie na tvár či pozrieť si vystúpenie sokoliarov," uviedol Baláž s tým, že podujatie sa uskutoční v režime OTP.



Ako ďalej povedal, šiesty ročník kampane Legendarium bol podľa doterajších štatistík tým najúspešnejším. Do záverečného žrebovania sa zapojilo takmer 1500 súťažiacich. Spomedzi nich vyžrebovali 51 výhercov, ktorí si prevezmú ceny.



Len legendaristi, ktorí zaslali svoje odfotené denníky dobrodruhov a boli zapojení do záverečného žrebovania, navštívili vybrané lokality Prešovského kraja spolu až 27.388-krát. Jeden súťažiaci tak navštívil počas trvania kampane v priemere 18 lokalít zapojených do kampane.



Ako priblížil výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško, súťažiaci prichádzali do Prešovského kraja zo všetkých častí Slovenska. Legendarium prilákalo aj zahraničných návštevníkov. Mnoho ich bolo z Českej republiky, čo podľa neho potvrdzuje fakt, že českí návštevníci tvoria najpočetnejšiu skupinu v rámci zahraničnej návštevnosti prichádzajúcej do Prešovského kraja. Zaujímavú skupinu tiež predstavujú súťažiaci zo Švajčiarska či Švédska. Spolu bolo rozdaných viac ako 14.000 denníkov dobrodruhov.



Záujemcovia sa mohli zapojiť do súťaže od 25. júna do 12. septembra. Do Denníka dobrodruha mali nazbierať 15 nálepiek, ktoré našli v trezoroch v rôznych prírodných lokalitách Prešovského kraja. Druhá časť spočívala v zbieraní pečiatok. Celkovo 37 druhov sa nachádzalo v 53 kultúrnych zariadeniach, galériách a inštitúciách Prešovského kraja.



Aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.