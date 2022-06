Vyberajte lyže, na Látkach upravili lyžiarsky svah na letnú lyžovačku

Detva 20. júna (TASR) – V areáli športu na Látkach v Detvianskom okrese je pre záujemcov k dispozícii svah na letnú lyžovačku. TASR o tom informovala Zuzana Jóbová z krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus.



Úprava lyžiarskeho svahu v regióne pod Poľanou tak ľuďom poskytuje možnosť využívať ho celoročne vrátane letných mesiacov. "Pre fungovanie sme upravili svah, aby sa dal používať od mája až do októbra. Vytvorili sme bezpečné prístupové koridory, osadili sme informačné tabule a kúpili letné lyže do požičovne," uviedol starosta obce Látky Mário Kubiš, ktorý je jedným z iniciátorov projektu.



Návštevníci si môžu zalyžovať na svahu dlhom 300 metrov. Kompletný letný lyžiarsky výstroj si môžu požičať priamo v požičovni pri svahu. Lyžiarom je k dispozícii vlek Tatrapoma P. Letné lyžovanie je vhodné aj pre deti, musia sa však vedieť lyžovať. Vhodné nie je pre úplných začiatočníkov.



Rozvojový zámer s názvom Lyžiarsky svah atraktívny zrealizovala obec Látky s finančnou podporou Rozvojovej agentúry BBS. Bolo to cez členský príspevok do oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie vo výške 15.000 eur. Celková hodnota projektu bola takmer 20.000 eur.



Cieľom atrakcie je pritiahnuť do regiónu návštevníkov, rozšíriť ponuku pre aktívne trávenie voľného času a prispieť k predĺženiu pobytu na Podpoľaní.