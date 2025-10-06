< sekcia Regióny
Na Liptovskom hrade začali dobrovoľníci s opravou troch mostov
Občianske združenie sleduje návštevnosť hradu mechanickým počítadlom.
Autor TASR
Kalameny 6. októbra (TASR) - Dobrovoľníci na Liptovskom hrade začali s opravou dvoch približne 11-metrových mostov a jedného padacieho mosta. Predošlé hradné premostenie, ktoré vydržalo desať rokov, zhnilo a následne spadlo. Uplynulý víkend na hrad za pomoci kadetov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši vyniesli potrebný materiál na opravu mostov.
„Najprv sme museli nad priekopy dostať 11-metrové oceľové nosníky a následne budeme robiť schodnice a zábradlia. Kombinované premostenia sa budú skladať z oceľových nosníkov a doplnkových prvkov z červeného smreku. Vo finálnej verzii budú mosty vyzerať tak, akoby boli celé z dreva,“ uviedol Juraj Lovich z občianskeho združenia Castrum Liptov, ktoré sa o hrad stará od roku 2013.
Občianske združenie sleduje návštevnosť hradu mechanickým počítadlom. Ročne hrad navštívi približne 10.000 návštevníkov. Hrad je podľa združenia najvyťaženejší najmä v letných mesiacoch.
Dobrovoľníci sa pravidelne starajú o hrad. „Kosíme hradný areál, opravujeme malé veci, čo treba, ako napríklad murivo, ale sťažuje nám to náročný dovoz materiálu na hrad,“ priblížil Lovich.
