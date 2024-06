Na Oravskej lesnej železnici sa deti stretnú so Snehulienkou

Oravská Lesná 5. júna (TASR) - Rozprávkové podujatie pre deti pripravujú od nedele 9. júna do stredy 12. júna na Oravskej lesnej železnici. Najmenší návštevníci sa prenesú do krajiny Za siedmimi horami. Informovali o tom z Oravského múzea.



"Deti sa stretnú so Snehulienkou, s dobrým kráľom, so zábavným šašom, s veselými trpaslíkmi, ale aj so zlou kráľovnou, ktorá má čarovné zrkadlo. Návštevníkov čaká nevšedný rozprávkový príbeh plný kúziel, zábavy a interaktivity," priblížili z múzea. Súčasťou podujatia bude aj jazda vláčikom cez rozprávkový les.



Oravská lesná železnica je jednou z mála zachovaných úzkorozchodných úvraťových železníc na svete. Pôvodne slúžila na zvážanie dreva, dnes patrí medzi turistické atrakcie Oravy. Vlaky odchádzajú na vyhliadkovú jazdu z údolnej stanice Tanečník. Nachádza sa neďaleko obce Oravská Lesná.



Na lesnú železnicu prišlo vlani vyše 43.000 ľudí, čo je o zhruba 3500 viac ako rok predtým. Najviac turistov bolo zo Slovenska.