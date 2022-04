Na Štrbskom plese pribudlo do 15 centimetrov snehu

Vysoké Tatry 20. apríla (TASR) – Na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách, kde sneží od utorkového (19. 4.) rána, pripadlo desať až 15 centimetrov snehu. Ako TASR informoval Peter Tomko z tamojšieho lyžiarskeho strediska, denná lyžovačka tu potrvá do nedele 24. apríla.



"Tá snehová nádielka je celkom príjemná, teplota sa pohybuje dva-tri stupne pod nulou, takže aj ten sneh má celkom dobrú kvalitu," priblížil. Stredisko po 24. apríli predpokladá svoju prevádzku počas víkendov najmä pre peších návštevníkov, v prípade priaznivých podmienok nevylučuje ani služby pre lyžiarov.



Stredisko Tatranská Lomnica začína od stredy s jarnou údržbou dopravných zariadení, trvať má do 29. apríla. "V sobotu 30. apríla a v nedeľu 1. mája je naplánovaná lyžovačka v Lomnickom sedle," doplnil Tomko s tým, že aktuálne sa tu na otvorených zjazdovkách nachádza viac ako pol metra snehu, v Lomnickom sedle 1,5 metra.



Do nedele 24. apríla je tiež v prevádzke lyžiarske stredisko Jasná, kde je podľa Tomkových slov na otvorených zjazdovkách v priemere viac ako pol metra snehu, na niektorých miestach do dvoch metrov. "V dňoch 25. až 29. apríla bude zatvorené, pre lyžiarov a peších návštevníkov bude otvorené opäť 30. apríla až 1.mája," dodal.