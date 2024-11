NOVÉ TOALETY: Pribudli na Štrbskom Plese

Štrbské Pleso 25. novembra (TASR) - Na Štrbskom Plese vybudovali nové verejné toalety. Návštevníkom budú slúžiť každý deň od 7.00 do 20.00 h bezplatne. Postavili ich na pravom brehu jazera neďaleko tenisových kurtov. Projekt sa podľa starostu Štrby Michala Sýkoru podarilo zrealizovať vďaka spolupráci obce, Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a prevádzkovateľa siete hotelov. Zdôraznil, že sa vďaka tomu výrazne skvalitnia podmienky pre všetkých návštevníkov lokality a zároveň sa zabezpečí ochrana životného prostredia.



"Mám dobrý pocit, že sa nám po tých piatich rokoch podarilo naplniť našu víziu aj napriek prekážkam, ktoré nám kládli do cesty. O sociálne zariadenia sme sa usilovali dlhú dobu, mali sme tu také dočasné, kde sme museli celý odpad vyvážať a to je veľmi nákladné," zdôvodnil Sýkora. Moderné toalety sú napojené na kanalizáciu, vodu aj elektrinu a sú chránené kamerovým systémom.



Náklady na výstavbu dosiahli približne 115.000 eur, krajská samospráva vyčlenila na projekt 70.000 eur, ďalších 30.000 eur prispela sieť hotelov, ktorá je zároveň majiteľom pozemku pod toaletami a zvyšok dofinancovala obec.



Podpredseda PSK Štefan Bieľak upozornil, že počas hlavnej turistickej sezóny sa okolo jazera prechádza odhadom aj 6000 turistov denne. "Okolité zariadenia nechceli tieto služby poskytovať bezplatne a neskôr už ani za úhradu, pretože to kapacitne nepostačovalo, a tak boli ľudia odkázaní na okolitú prírodu. Nachádzame sa v asi najvýznamnejšej destinácii cestovného ruchu na Slovensku i v Prešovskom kraji a toto bol dlhodobý problém, a tak sme radi podporili obec Štrba. Paradoxne, finančné prostriedky neboli až taký problém, problém skôr boli potrebné povolenia, vrátane zmeny územného plánu, keďže sa nachádzame v najvyššom, piatom stupni prírody," upozornil Bieľak. Verí, že nové toalety budú mať pozitívny vplyv jednak na kvalitu vody, ale aj okolitého prostredia.



Starosta podotkol, že ďalšie takéto toalety chcú vybudovať aj na druhej strane jazera pod Vilou Limba a tiež pri nástupe na turistický chodník vedúci na vodopád Skok. "Tam chodí veľmi veľa turistov, je tam novopostavená úpravňa vody, kde by sme vedeli tiež vybudovať jednak toalety, ale aj miesto, kde by ľudia mohli vyhadzovať odpadky," dodal Sýkora. Bieľak podotkol, že kraj je pripravený pomôcť aj pri realizácii ďalších podobných projektov.