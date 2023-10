Turizmus: Náučný chodník Babka pri Veľkom Krtíši plánujú otvoriť budúc

Veľký Krtíš 30. októbra (TASR) - Náučný chodník Babka medzi mestami Veľký Krtíš a Modrý Kameň plánujú otvoriť budúci rok na jar. V súčasnosti tak stále pokračujú práce na jeho vzniku. TASR to povedal riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.



Ako ďalej uviedol, otvorenie sa predĺžilo pre práce, ktoré mali v lokalite štátne lesy. Po nich upravovali cesty, ktoré tvoria náučný chodník a čakali aj na výsledok celoštátneho projektu cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. V ňom žiadali o grant na jednotlivé atrakcie, ktoré by mali byť súčasťou chodníka. "Počkali sme na vyhodnotenie, momentálne čakáme na podpis zmluvy a následne budeme pokračovať v prácach," objasnil.



Dodal, že počas zimy plánujú v tomto priestore robiť ďalšie úpravy. Odstránia napríklad stromy a tento rok chcú osadiť aj informačné tabule. Náučný chodník turistom priblíži hospodárenie v lese, s pôdou i s vinohradmi. Jeho dĺžka bude približne 4,8 kilometra. Chodníkom bude viesť aj trasa pre cyklistov.



Krahulec poznamenal, že Babka bude mať v prvej fáze 16 tabúľ, súčasťou budú aj oddychové miesta a lavičky z prírodného dreva. "Ľudia sa tam dostanú aj teraz, nie je to však ešte vyznačené ako náučný chodník," zdôraznil.



Na tento projekt vyčlenila oblastná organizácia cestovného ruchu približne 10.000 eur, ďalšie financie v sume 15.000 eur budú z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus. Výraznú časť prác na chodníku podľa Krahulca robili Lesy SR.



Primátorka Modrého Kameňa Mária Bednárová pripomenula, že náučný chodník sa skončí na začiatku mesta v lese. Turisti sa z neho dostanú na cestu a pokračovať môžu na modrokamenské námestie i na hrad Modrý Kameň, kde je Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea.