Náučný chodník v Dobrej Nive má 12 tabúľ, vedie aj popri viadukte

Dobrá Niva 4. apríla (TASR) - V rámci katastra obce Dobrá Niva vo Zvolenskom okrese nie je oficiálna turistická značka, nachádza však v nej náučný chodník. TASR informoval starosta Milan Jakubík.



Dodal, že jeho začiatok je na námestí pri kultúrnom dome a má 12 zastávok s tabuľami. V rámci nich sa záujemca dozvie o minulosti obce, o jej architektúre, o zvykoch, prírode i o krojoch. Trasa vedie z námestia na Mlynskú ulicu, popri Neresnici a železnici.



Pokračovaním sú Dobronivský viadukt, Kopanica, chránený areál Gavurky a z nich späť na námestie. "Je to celoročný okruh a návštevníci sa vrátia na to isté miesto z druhej strany," objasnil s tým, že z Kopanice je výhľad na Pliešovskú kotlinu. V prípade priaznivého počasie vidieť aj Krížnu vo Veľkej Fatre a Kremnické vrchy. Dĺžka chodníka je deväť kilometrov, prevýšenie je 190 metrov a je to nenáročná trasa. Odhadovaný čas prechodu sú tri hodiny. Chodník otvorili v roku 2022 a jeho zameranie je prírodovedné a historické.



Chránené územie Gavurky je juhovýchodne od Dobrej Nivy. Zaberá jedinečný a v strednej Európe najrozsiahlejší komplex zachovaného riedkeho pasienkového dubového lesa. Podstatná časť areálu je v rámci jeho súčasného manažmentu opäť pasená či kosená. To umožňuje zachovanie niekoľkých stoviek viac ako 200 rokov starých dubov. Ich rozložité koruny poskytujú životný priestor pre vtáky.



Starosta informoval, že v rámci mikroregiónu Pliešovská kotlina vznikla v minulosti cyklotrasa. Pospájali ňou obce a zároveň aj trasy do Zvolena a Krupiny. "Každý rok sa u nás organizuje cyklovíkend, keď prejdeme všetky tieto trasy," reagoval. Tento rok bude podujatie začiatkom mája a môže sa na ňom zúčastniť aj široká verejnosť.