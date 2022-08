Nostalgický vlak a retrobus:Cestujúcich zavedie do Jasova a Bane Lucia

Košice 12. augusta (TASR) – Výlet Za pokladmi Abova do Jasova a Bane Lucia ponúka na sobotu (13. 8.) Detská železnica v Košiciach. Okrem nostalgického vlaku čaká cestujúcich aj jazda v historickom autobuse.



Návštevníci zavítajú do kláštora v Jasove, kde sa popri klasickej prehliadkovej trase dostanú aj do bežne neprístupných priestorov. "Po prehliadke premonštrátskeho kláštora sme pripravili krátku ochutnávku rómskej kultúry v podobe energického vystúpenia tanečníkov zo skupiny Jilore a návštevu rómskej osady. Z Jasova sa všetci prevezieme retrobusom do Bane Lucia, ktorá, pevne verím, očarí každého návštevníka svojou nevšednou atmosférou a bohatou históriou," uviedol riaditeľ Detskej železnice v Košiciach Ľubomír Lehotský. Banícka osada Baňa Lucia v 50. rokoch takmer zanikla a po skončení hutníckej výroby tam už nevedú žiadne koľajnice.



Karosa ŠD 11 je pýchou Martina Schwartza zo združenia Veteran Bus Diamant. "Autobus sa nám podarilo kompletne zrenovovať do stavu, ako ho vyrobili. Mnohí si tak budú môcť zaspomínať na zájazdy do Bulharska, NDR alebo inej spriatelenej socialistickej krajiny," skonštatoval.



Organizátori informovali, že návštevníkov čaká aj premietanie filmu o Bani Lucia, kolky v miestnej kolkárni či piknik a kúpanie na retro kúpalisku s moderovaným programom pre deti. Kombinovaný vlakovo-autobusový nostalgický výlet pripravilo občianske združenie Detská železnica Košice v spolupráci s autobusovými nadšencami zo združenia Veteran Bus Diamant, Košickým samosprávnym krajom (KSK), Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR), Medzevom, Vyšným Medzevom, Jasovom a Moldavou nad Bodvou.