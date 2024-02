Rezort Piešťany avizuje bohaté kultúrne leto

Piešťany 16. februára (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany zverejnila vo svojom kalendári termíny nosných podujatí, ktoré každoročne počas leta do regiónu lákajú tisíce návštevníkov. Podľa výkonnej riaditeľky Tatiany Nevolnej nebudú chýbať podujatia s dlhou tradíciou ani novšie koncepty.



"K tým prvým patrí májové Svätenie prameňov, festival Tradičné umelecké remeslá, v júni sa budú konať ikonické Piešťanské zlaté stuhy a slávnostné otvorenie letnej kúpeľnej sezóny. Z piešťanskej klasiky to je Medzinárodný filmový festival Cinematik alebo kvetinová výstava Victoria Regia," uviedla.



Milovníkov kultúry môže potešiť druhý ročník svetovej výstavy Alfons Mucha, ktorej prvý ročník si pozrelo okolo 30.000 záujemcov. Tiež Music festival Piešťany aj Festival secesie, ktorý sa zaradil medzi obľúbené podujatia hlavnej sezóny. Takým je podľa Nevolnej aj letný Krojovaný Anna bál, Svetový deň čipky, medzinárodný ženský džezový festival Jazzdivas.sk alebo folkový a country festival FestDobréMoravany v parku a kaštieli v Moravanoch nad Váhom.



"Nesmieme zabudnúť ani na Organové dni a do pozornosti dávam nový divadelný festival Divadlo zábavy - Piešťanské zábaly, ktorý prinesie tie najlepšie komédie pre všetky vekové kategórie," doplnila. Elektrárňa Piešťany ponúkne v septembri podujatie s názvom To najlepšie z Elektrárne.