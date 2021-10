Na zimnú sezónu sa pripravujú aj v oblasti Šariš - Bardejov

Bardejov 15. októbra (TASR) – Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Šariš – Bardejov pripravuje turistické chodníky na zimnú sezónu. Značnú časť na údržbe liečivých singletrackov a oprave turistických chodníkov a renovácii ich značení má už za sebou. Pri revitalizácii turistických trás využíva aj spoluprácu miestnych združení a aktivistov.



"V septembri a októbri sme využili pekné počasie. Naviezli sme štrk a opravili časť úsekov liečivých singletrackov a turistických chodníkov, ktoré to potrebovali. Okrem samotných chodníkov sme opravovali aj infraštruktúru a značenie chodníkov. Značnú časť prác tvorili prerezávky stromov a kríkov. Do konca roka ešte máme v pláne obnoviť archeologické nálezisko Kláštorisko – Mníchovský potok a drevený altánok s ohniskom takzvaný Komínek Mihaľov v Bardejove,“ uviedol riaditeľ OOCR Šariš – Bardejov Radomír Jančošek.



Ako ďalej povedal, sieť navzájom prepojených piatich liečivých singletrackov – Rodinný, Napoleon, Čerešenka, Herkules, Kráľovský a dve nadväzujúce cyklotrasy Kyslíková cesta Mihaľov - Bardejov a Kyslíková dráha v Bardejovských Kúpeľoch, majú spolu dĺžku takmer desať kilometrov.



"Najbližšie týždne ešte budú pravdepodobne pre turistický ruch s obmedzeniami, a preto vychádzky do prírody prídu vhod všetkým, teda aj nezaočkovaným. Podnikatelia v cestovnom ruchu by čo najväčšiu zaočkovanosť uvítali, lebo by mohli konečne opäť podnikať bez obmedzení," doplnil Jančošek.



V súčasnosti počas obmedzení v rámci COVID automatu je podľa jeho slov vhodný čas na turistiku a cykloturistiku, v zime i na bežky.



"Singletracky a cyklocesty v okolí Bardejova sú prepojené na slovenskú časť cyklookruhu Aquavelo, ktorý na území Poľska a Slovenska zahŕňa viac ako 230 kilometrov cyklistických trás. Spája poľské a slovenské kúpeľné mestečká v slovensko-poľskom pohraničí. Konkrétne Bardejovské Kúpele, Krynicu, Muzsynu, Szczawnicu s bodmi záujmu, pamiatkami, faunou a flórou,“ dodal Jančošek.