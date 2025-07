Parkovisko v blízkosti novej cyklotrasy v Poltári je otvorené

Poltár 1. júla (TASR) - Nové bezplatné parkovisko pre autá v blízkosti cyklotrasy v Poltári je dokončené a pre verejnosť otvorené. Poskytuje zázemie pre cyklistov, turistov aj motoristov. TASR o tom informovala Dominika Neuschlová z kancelárie primátora.



Dodala, že parkovisko má kapacitu 28 parkovacích miest, z toho štyri sú vyhradené pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Súčasťou sú aj stojany na bicykle. Celková plocha parkoviska má rozlohu 746,52 štvorcového metra. Pre ľudí vybudovali aj oddychový priestor s dreveným altánkom a lavičkami. „Rodiny s deťmi sa môžu tešiť na hrací prvok vyrobený z bezpečných materiálov,“ objasnila.



Na nové parkovisko získalo mesto regionálny príspevok takmer 166.000 eur. Cieľom priestoru je prispieť k zvýšeniu komfortu pre rodiny s deťmi, ktoré navštevujú cyklotrasu a mesto. Nainštalované sú aj odpadkové koše vyrobené z oceľovej kostry, obložené drevenými latami so strieškou a popolníkom. Pre lepšiu orientáciu návštevníkov pribudla aj informačná tabuľa s mapou mesta a jeho turistickými bodmi záujmu. Uľahčí to plánovanie výletov. Súčasťou projektu je aj výsadba 34 stromov javora mliečneho.



Nová cyklocesta spája Rimavskú Sobotu s Poltárom. Investorom bol Banskobystrický samosprávny kraj. „Táto 30 kilometrov dlhá trasa vedie po bývalom železničnom telese, takže si okrem krásnej prírody môžete užiť aj prejazd tunelom,“ uviedol kraj. Doplnil, že výstavba stála 9,5 milióna eur a financovali ju najmä z európskych zdrojov.